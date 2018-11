Nëntoka e detit Jon vijon të lëkundet nga tërmetet që janë aktive prej disa ditësh. Sot janë regjistruar 4 tërmete me epiqendër në detin Jon në një thellësi 10 kilometra nën tokë.

Tërmeti i parë ka qenë me magnitudë 4.9, i dyti 4.7, i treti 3.9 dhe tërmeti i katërt me magnitudë 4.4. Lëkundjet sizmike janë ndjerë kryesisht në Greqi. Nga tërmetet nuk ka raportime për dëme materiale dhe as për persona të lënduar. /tvklan.al