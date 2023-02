Tërmetet që goditën Turqinë dhe Sirinë: Çfarë dimë deri më tani

22:07 06/02/2023

Një tërmet i fuqishëm goditi Turqinë në orët e para të mëngjesit të së hënës. Dridhjet e tokës, me magnitudë prej 7.8 të shkallës Rihter, shkaktuan shembjen e mijëra ndërtesave në Turqi dhe Siri, dy shtetet më të prekura. Ky tërmet u pasua disa orë më vonë nga një tjetër me magnitudë 7.5 i shkallës Rihter. Për pasojë, dëmet janë të shumta. Mbi 2,600 persona kanë humbur jetën ndërsa mbi 12 mijë të tjerë kanë mbetur të lënduar.

Cila ishte epiqendra e tërmetit

Epiqendra e tërmetit me magnitudë 7.8 mëngjesin e së hënës në Turqi ishte 23 kilometra në perëndim të Nurdagit, një qytet në provincën e Gaziantepit. Duke patur parasysh edhe afërsinë me epiqendrën e tërmetit, Nurdagi është një nga qytetet më të prekura. Atje banojnë mbi 40 mijë banorë. Por epiqendra e tërmetit ishte edhe pranë një qyteti të rëndësishëm turk si Gaziantepi. Atje banojnë mbi 2 milionë banorë. Autoritetet atje kanë raportuar për dëme të mëdha në njerëz dhe ndërtesa.

Pasojat në Gaziantep

Nëntë orë më vonë, në Elbistan, ndodhi një tërmet tjetër, kësaj here me magnitudë 7.5. Elbistani është një qytet me mbi 140 mijë banorë dhe shtrihet në Provincën e Kahramanmaraş. Si pasojë e dridhjeve të forta të tokës aty janë shkatërruar ndërtesa të shumta. Për pasojë qindra mijëra njerëz kanë mbetur nën rrënoja. Trupat e kërkim-shpëtimit po luftojnë me kohën për të shpëtuar sa më shumë jetë njerëzish. Epiqendra e këtyre tërmeteve është në Turqinë jugore, mbi 600 kilometra larg nga Ankaraja dhe mbi 1 mijë kilometra nga Stambolli. Në kryeqytetin turk nuk raportohet për problematika.

Pasojat e tërmetit në Elbistan

Shtetet që ndjenë tërmetin

Dy tërmetet e forta goditën më shumë Turqinë dhe Sirinë, por u ndjenë edhe në disa vende të tjera. Raportohet se tërmeti i mëngjesit, pra ai në Nurdagi, u ndje deri në Liban dhe Izrael.

Cilat janë provincat e prekura në Turqi

Pasojat e tërmetit janë të shumta në Turqi. Provincat më të prekura janë Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya. Në këto provinca u raportua për viktima dhe të plagosur. Ndërkohë në Osmaniye, Hatay dhe Kilis u raportua vetëm për të plagosur dhe jo viktima.

Qytetet e prekura në Siri

Siria, e cila është në kufi me Turqinë, është prekur rëndë nga tërmeti. Aty raportohen qindra viktima dhe siç shprehen autoritetet, numri pritet të shtohet për shkak se shumë njerëz kanë mbetur në rrënoja. Qytetet më të prekura në Siri janë Aleppo, Latakia, Tartous dhe Hama.

Zonat e prekura nga tërmeti në Siri

Shtetet që po ndihmojnë

Janë të shumta shtetet që po ndihmojnë Turqinë në këtë rast emergjence. Kujtojmë se gjatë ditës së sotme, Shqipëria nisi një mision solidariteti kërkim-shpëtimi për t’u ardhur në ndihmë autoriteteve në Turqi. Por ndihmë po ofrojnë edhe SHBA, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Bashkimi Europian, Kina, Italia, Greqia, Polonia, Japonia, Izraeli, Rusia, Spanja, Ukraina, Tajvani, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Irani dhe India. /tvklan.al