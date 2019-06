Tërmeti 7.2 ballë trondit Australinë

Një tërmet i fortë me magnitudë 7.2 dhe me epiqendër në Detin Banda, ka tronditu banorët e qytetit Darëin në Australi. The Guardian raporton se ndërtesat u lëkundën dhe në lagjet në qendër të këtij qyteti u evakuuan sa më shpejt.

Banorët folën për lëundje të forta, por nuk pati raportime për persona të lënduar apo dëme të mëdha. Zyra e Meteorologjisë njoftoi se nuk kishte kërcënim për cunami në Australi pas tërmetit.

Sizmiologët bënë me dije se lëkundjet sizmike ranë në një thellësi 200 kilometër nën det. Fillimisht ka rënë një tërmet i vogël, që u pasua nga tërmeti i fortë 7.2 ballë. /tvklan.al

Significant earth tremor rocks Darwin for several minutes. The ATWS reports a 7.2 magnitude earthquake was recorded at 12.03pm in the Banda Sea @9NewsDarwin @9NewsAUS pic.twitter.com/YlYX3Fbt0V

— Kathleen Gazzola (@kathleengazzola) June 24, 2019