Tërmeti godet sërish Turqinë

18:17 20/02/2023

Tërmeti ka goditur sërish Turqinë. 2 tërmete brenda pak minutash janë ndjerë në Hatay. Tërmeti i parë me magnitudë 6.2 është shënuar në orën 20:04 dhe ka pasur epiqendër Defnen. Thellësia e tërmetit është përcaktuar në 16.74 kilometra. Ndërkohë që tërmeti është ndjerë i fortë, qytetarët i ka zënë paniku.

Pas tërmetit me magnitudë 6.2, një tjetër tërmet me magnitudë 5.8 ka ndodhur, këtë herë në Samandagun e Hatayt në orën 20:07. Thellësia e tërmetit me magnitudë 5.8 u përcaktua 7 kilometra. Tërmetet e ndodhura në intervale prej 3 minutash janë ndjerë fuqishëm në shumë qytete.

Hatay është një nga zona e prekura nga tërmeti i 6 Shkurtit me magnitudë 7.8.

Si pasojë e tërmetit, janë shembur dhe disa godina të tjera, ndërsa disa të tjera kanë pësuar dëme të mëdha. Ekziston rreziku që të shemben dhe banesa të tjera. Menjëherë në zonën e goditur nga tërmeti kanë mbërritur ekipet e kërkim-shpëtimit.

Gazetari Buse Deviren, i cili e ndjeu tërmetin dhe i raportoi ato momente në transmetimin e drejtpërdrejtë të CNN Türk, tha se sobat në çadra të ngritura në këtë zonë u rrëzuan gjatë tërmetit.

“Njerëzit madje dolën nga çadrat e tyre. Ata madje kishin frikë se mos rrëzoheshin pemët”, tha gazetari.

Sjellim në vëmendje se bilanci i përgjithshëm i viktimave si pasojë e tërmetit të 6 Shkurtit në Turqi dhe Siri është në mbi 45 mijë, ndër të cilët 39 mijë e 600 në Turqi dhe rreth 5 800 në Siri./tvklan.al