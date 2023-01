Tërmeti i 15 Janarit, 21 banesa të pabanueshme

Shpërndaje







17:33 27/01/2023

Në total 177 shtëpi dhe 16 objekte shtetërore të dëmtuara

Tërmeti i 15 janarit me epiqendër në Klos ka dëmtuar 177 banesa dhe 16 objekte shtetërore si shkolla dhe qendra shëndetësore. Sipas informacioneve të marra nga Prefekti i Qarkut Dibër, Nexhbedin Shehu më e prekur është bashkia Klos me 121 banesa të dëmtuara, pasuar nga Mati, Dibra dhe Bulqiza.

Nga vlerësimet paraprake të realizuara nga bashkitë dhe grupet e Institutit të Ndërtimit rezulton se lëkundjet me madhësi 4.7 të shkallës Rihter kanë lënë pas 21 banesa të pabanueshme dhe 38 të tjera të dëmtuara rëndë.

Sipas Prefektit të qarkut Dibër, një pjesë e familjeve me banesa të pabanueshme janë strehuar nga bashkitë. Ndërsa për ata që nuk kanë pranuar të zhvendosen nga banesat private janë dërguar mbi 20 çadra. Banorët, sipas prefektit, do të kompensohen nga bashkitë me gjysmën e vlerës së dëmit, kjo procedurë pritet të zgjasë deri në disa javë.

Tv Klan