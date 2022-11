Tërmeti i 26 Nëntorit në Durrës/ Shpallen të pafajshëm 3 persona, mes tyre dhe pronari i lokalit ku u shemb pallati

10:19 07/11/2022

Përfundon gjykimi për të gjithë personat e akuzuar për dosjen e tërmetit në Durrës më 26 Nëntor 2019. Pas 3 vitesh jepet pafajësia për ish-zyrtarët e disa nga institucionet kryesore, të cilët fillimisht u akuzuan për shpërdorim detyre.

Korrenspondentja e Klan News në Durrës, Enkelejda Arapi, raporton se ish-drejtori i ALUIZNI-t Flamuz Gjuzi fitoi pafajësinë, së bashku me Artur Çelën, i cili në atë kohë mbante detyrën e drejtorit të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në varësi të Bashkisë Durrës.

I pafajshëm është shpallur edhe Artur Terziu, i cili u akuzua për ndërtim të paligjshëm. Terziu ishte pronar i lokalit Barons, i ndërtuar në katin e parë të pallatit që u shemb ditën e tërmetit dhe ku mbetën të vdekur dy banorë të tij.

Në lidhje me personat e tjerë, Skerdi Bello ish-punonjës i ALUIZNI-t, u dënua me shërbim prove për një periudhë 2-vjeçare së bashku me Alfred Qetka, ndërsa Aldo Dakovelli u dënua me punë në shërbim të komunitetit.

Prokuroria e Durrësit, e cila përfaqësohej nga prokurori Madrid Kullolli, firmosi menjëherë pas tërmetit 17 urdhër-arreste për persona që u cilësuan përgjegjës për shembjen e disa ndërtesave në Durrës, në të cilat humbën jetën 31 persona. /tvklan.al