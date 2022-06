Tërmeti tragjik me mbi 1 mijë viktima, talebanët kërkojnë ndihmë urgjente

23:35 22/06/2022

Këto pamje tregojnë pasojat e rënda të një tërmeti të fuqishëm që goditi lindjen e Afganistanit në orët e para të Mërkure. Bilanci është tragjik… deri më tani numërohen mbi 1 mijë viktima dhe mbi 1500 të plagosur, bilanci pritet të rëndohet, pasi ekipet e emergjencës ende nuk kanë nisur kërkimet në rrënojat e qindra ndërtesave të shkatërruara.

Lëkundja më e fuqishme u regjistrua rreth orës 01:30 të natës me orën lokale, me epiqendër qytetin Kost në rajonin e Paktikës, fare pranë kufirit me Pakistanin. Numri i lartë i viktimave lidhet me cilësinë tepër të dobët të ndërtesave në atë zonë, por edhe momentin kur të gjithë banorët bënin gjumin e natës.

Udhëheqësit talebanë u kanë bërë thirrje për ndihmë urgjente, agjencive humanitare ndërkombëtare dhe vendeve fqinje, për operacionet e shpëtimit, por edhe për rindërtimin pas tërmetit. Veçanërisht pas largimit të amerikanëve vendi është zhytur edhe më thellë në varfëri, pasi nuk konsiderohet as i besueshëm për të marrë kredi nga bankat e huaja.

