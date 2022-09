“Territorialja”, PD propozon ndarjen e vendit në 95 bashki dhe 6 qarqe

15:08 14/09/2022

Berisha: Reforma e viti 2014 largoi shërbimet nga qytetarët, u përdor për punësime partiake

Partia Demokratike propozon qe me reformën e re territoriale, vendi të këtë 95 bashki, 34 më shumë nga sa janë aktualisht dhe 5 qarqe. Në mbledhjen e grupit parlamentar, grupi i punës bëri propozimet dhe argumentimin pse duhet shtuar numri i bashkive dhe reduktuar numri i qarqeve.

I bindur qe propozimi i demokrateve nuk do të pranohet nga PS, kryedemokrati theksoi se PD nuk do të pranojë që ndarja territoriale të qëndrojë me 61 bashki dhe 12 qarqe, siç ka propozuar PS.

Partia demokratike thotë se propozimi i tyre për ndarjen e re territoriale synon rritjen e përfaqësimit qytetar në vetëqeverisjen vendore si edhe dyfishimin e financave vendore nëpërmjet ndarjes së taksave dhe shtimit të granteve.

