Një sulm me dron ndaj një baze ushtarake në veri të Kolumbisë ka shkaktuar vdekjen e tre ushtarëve dhe plagosjen e të paktën 16 të tjerëve.
Lajmi u konfirmua nga Forcat e Armatosura të vendit, të cilat bënë të ditur se sulmi ndodhi të shtunën në një bazë në Santa Rosa del Sur, një qytet i vogël në rrëzë të vargmalit San Lucas. Deri më tani, autoritetet nuk kanë identifikuar autorët e sulmit, i cili vjen në një kohë kur dhuna ndaj forcave të sigurisë po përshkallëzohet në disa zona rurale të vendit.
Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë shtëllunga të mëdha tymi që ngrihen mbi bazën ushtarake pas tre shpërthimeve, ndërsa ushtarët shihen duke u strehuar në pozicione duke u mbrojtur me thasë rëre.
Zona ku ndodhi sulmi është e pasur me miniera ari dhe prej vitesh është kthyer në një territor të kontestuar mes grupeve të armatosura rebele, përfshirë Kartelin e Gjirit, Ushtrinë Çlirimtare Kombëtare (ELN) dhe fraksione më të vogla të drejtuara nga ish-anëtarë të Forcave të Armatosura Revolucionare të Kolumbisë (FARC).
Presidenti Abelardo de la Espriella reagoi pas sulmit përmes një mesazhi në platformën X, duke paralajmëruar autorët se nuk do të kenë ku të fshihen. Ai theksoi se çdo sulm ndaj ushtarëve vetëm sa e forcon vendosmërinë e qeverisë për të mbrojtur vendin.
Që prej marrjes së detyrës në gusht, presidenti konservator ka ndjekur një linjë më të ashpër ndaj grupeve të armatosura, duke anuluar negociatat e paqes dhe duke shtuar sulmet ajrore, praninë e trupave ushtarake në disa qytete dhe operacionet e përbashkëta për mbrojtjen e infrastrukturës strategjike.
Qeveria argumenton se grupet e armatosura shfrytëzuan armëpushimet e vendosura nga administrata e mëparshme për të forcuar kontrollin në zonat rurale, ku përfitojnë nga taksimi i bizneseve lokale dhe trafiku i drogës. Si kundërpërgjigje, disa prej tyre kanë shtuar sulmet ndaj forcave të sigurisë. Vetëm javën e kaluar, një bazë ushtarake në provincën Tolima u godit me raketa të improvizuara, të prodhuara nga bombola gazi, duke shkaktuar vdekjen e katër civilëve, mes tyre edhe një foshnje dy muajshe.
Sipas organizatës ACLED, në katër javë, deri më 16 tetor, në Kolumbi u regjistruan 34 sulme me bomba ose eksplozivë, një rritje prej 9 për qind krahasuar me mesataren e së njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Ndërkohë, marrëveshja e paqes e vitit 2016 me FARC çoi në çarmatimin e më shumë se 14 mijë luftëtarëve, por grupe më të vogla kanë vijuar luftën për kontrollin e territoreve të lëna pas prej tyre.
/tvklan.al