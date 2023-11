“Terrorizmi prodhon terrorizëm”, Shehu për luftën në Gaza: Gabimi më i madh që u bë më 7 Tetor

23:48 16/11/2023

Tema e kësaj të enjteje në emisionin “Opinion” në Tv Klan, kishte të bënte me luftën në Gaza. I ftuar ishte edhe analisti Redi Shehu, i cili u shpreh se terrorizmi nuk është asnjëherë përgjigja e duhur.

Ai gjithashtu thotë që terrorizmi prodhon terrorizëm dhe mënyra më e mirë për të zgjidhur këtë konflikt, nuk është hakmarrja, por diskutimi.

Redi Shehu: Ta them tani. E kam thënë se kjo është pyetja që kanë bërë të gjithë gazetarët amerikanë. Të gjithë çfarë ishin intelektualë, myslimanë, në botën perëndimore, gjëja e parë pas 7 Tetorit – 8 Tetorit kanë thënë: ‘E dënon ti sulmin e Hamasit’? Kjo është pyetja më debilizuese, që mund t’i bësh një personi. Si, e dënon ti aktin? Po patjetër.

Julian Zyla: Ndaj të thashë që nuk ta bëra. As nuk ta bëra pyetjen...

Redi Shehu: Po e them për konsum mediatik, sepse ka rëndësi kjo. Por, nuk mundesh ti ta mbyllësh tablonë me 7 Tetor. Në qoftë se do futesh në spiralen e akteve terroriste do ta kuptosh dhe ti ndoshta e di shumë mirë, që ajo që sot quhet Partia Likud, është e themeluar nga grupet Irgun. Të cilat ishin grupe terroriste të shpallura. Në qoftë se origjinën e terrorizmit do ta tregosh me 7 Tetor, e ke gabim! Terrorizmi prodhon terrorizëm i dashur. Nuk ka terrorizëm në ajër. Një ndër gabimet e mëdha që u bë me 7 Tetor nga komuniteti ndërkombëtar, është që u nxitua për të shkuar direkt te Netanjahu dhe pa i thënë atij përse. Ose si do ta zgjidhim, por shkuan i thanë, ti ke të drejtën të vetëmbrohesh. Pra i thanë ti hakmerru. Ky është gabimi më i madh që kanë bërë.

Sepse kjo logjikë e hakmarrjes, ka filluar që në 1920-ën, në ’48, në ‘67, në ‘73, në ‘82 në Liban dhe kështu me radhë. Në 2014-ën, në 2006-ën, në 2021-shin edhe sot. Pra, nuk ka logjikë. Pra për të qenë i qetë, për të parandaluar konfliktet e ardhshme, pyetja nuk duhet të bërë: ‘Çfarë bëre ti me 7 Tetor’? Jo. Pyetja është: ‘Zotëri, ku është e drejta dhe hajde diskutojmë’. Pra unë prisja që konventa ndërkombëtare, dhe Amerika së pari, Biden së pari, të shkonte që ta qetësonte punën. Okay ishte një goditje shumë e rëndë ajo e 7 Tetorit, por pikërisht se shtetet janë demokratike dhe janë…

Blendi Fevziu: Reagoi herën e dytë Amerika, çoi Blinkenin që të ulte Izraelin, por ishte shumë vonë mesa duket.

Redi Shehu: Ishte shumë vonë patjetër./tvklan.al