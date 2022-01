Test inteligjence: Zbuloni se cila nga 3 gratë është bashkëshortja e motorristit

20:22 28/01/2022

Një test inteligjence, siç e dimë mirë bëhet kryesisht për të testuar aftësitë tuaja. A do të arrini të zgjidhni atë që po ju propozojmë sot? Nuk ka truke apo gjëegjëza për të zgjidhur: Thjesht duhet të shikoni me kujdes atë që shihni në foto. Mos u mashtroni nga nxitimi, merrni kohën tuaj.

Mendoni se mund ta bëni? Epo, le të vazhdojmë tani: A jeni një “hetues” i vërtetë apo do të humbisni detajin më të rëndësishëm? Mbetet vetëm për të marrë kohën e duhur, për t’i kushtuar vëmendjen e duhur analizës së detajeve dhe më pas për të dhënë përgjigjen. Në çdo rast, do të qetësoheni nga fakti se pak janë në gjendje të japin përgjigjen e duhur.

Shikoni me kujdes vizatimin e mësipërm: Cila nga tre gratë e përfaqësuara në vizatim është gruaja e motoçiklistit? Pa asnjë shpërqendrim dhe mos u nxitoni. Të gjitha të dhënat në fakt janë pikërisht para jush! Testi është krijuar për të testuar aftësitë tuaja sociale të “leximit” bazuar në pamjen e jashtme.

Femrat që gjeni në imazh janë të gjitha të ndryshme nga njëra-tjetra dhe tregojnë karakterin e tyre në veshjet dhe aksesorët e tyre. Të gjitha të dhënat janë të dobishme për zgjidhjen e testit. Ju këshillojmë të shikoni me kujdes imazhin: Jeni të sigurtë që keni bërë zgjedhjen e duhur?

Shumica prej jush mund të kenë zgjedhur gruan e parë nga e djathta: Flokë blu dhe buzëkuq i zi, stil rock, një xhaketë lëkure dhe, më e rëndësishmja, një helmetë motorrike! Gruaja e burrit mund të jetë ajo apo jo? Dhe në vend të kësaj, për fat të keq, duhet t’ju themi se keni bërë gabim: Ajo nuk është gruaja e motoçiklistit! Është e vërtetë, të dy janë shumë të ngjashëm dhe sigurisht kanë shumë interesa të përbashkëta. Ata mund të jenë miq të mirë apo edhe ish të dashur, por ne mund t’ju sigurojmë se ata nuk janë të martuar!

Nëse keni zgjedhur gruan e parë nga e majta: Meqenëse pamja e jashtme mund të jetë mashtruese (dhe sigurisht që nuk dëshironi të mashtroheni prej tyre), ju keni zgjedhur gruan e parë duke filluar nga e majta. Është një personalitet më “i qetë” se ai i motoçiklistit, por flokët blu nuk ju mashtruan: Për ju, ajo është gruaja e motoçiklistit! Epo, na vjen keq t’ju themi se edhe ju keni gabuar: Gruaja me flokët blu në fakt, sigurisht që është një person më pak i prirur për të ndjekur rregullat dhe i pëlqen të ketë diçka të veçantë. Përveç kësaj, në tatuazhin e motoçiklistit shihet një pikë “blu” shumë e ngjashme me atë të fijeve në fjalë. A mund të jetë një shenjë e dashurisë së tyre? Por, për fat të keq, kjo nuk mjafton për të qenë gruaja e motoristit.

Ju keni zgjedhur gruan në qendër të imazhit dhe nëse e keni bërë këtë, ne vetëm mund t’ju përgëzojmë. Urime, ju jeni një nga të paktët që e keni hamendësuar mirë! Ndërsa të dy nuk ngjajnë aspak, rregulli i vjetër “të kundërtat tërhiqen ” ka funksionuar padyshim në këtë rast. Gruaja me pallton lejla dhe motoçiklisti janë të martuar! Si ta themi këtë me një besim kaq ekstrem? E thjeshtë! Ata të dy kanë një unazë martese. Nëse keni arritur të shihni unazën në vend që të “mashtroheni” nga rrobat dhe objektet e paraqitura në foto, urime. Në fund të fundit, testi ynë i inteligjencës për të përcaktuar nëse dy persona janë të martuar apo jo, ju kërkoi vetëm të vëzhgoni me kujdes aksesorin më të rëndësishëm: besimin!/tvklan.al