Testimi për “komisarët”, dërgohet në Gjykatën Administrative urdhri i anulimit

Dërgohet në Gjykatën Administrative urdhri i anulimit të testimit për gradën “Komisar”, që u zhvillua në datën 7 Nëntor.

Oficerët që morën pjesë në testimin për gradën “Komisar” kërkojnë pavlefshmëri të urdhrit të testimit dhe rezultatit.

Konkursi u mbajt më datën 7 Nëntor, por me një urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit Ardi Veliut, që mban datën 13 Nëntor është anuluar konkurrimi i parë me arsyetimin se është cënuar integriteti i testimit me shkrim.

470 oficerë policie konkurruan për 133 vende vakante për gradën ‘Komisar’. Konkurentët iu nënshtruan një testi me alternativa të cilat korrigjoheshin nëpërmjet nje pajisje elektronike te quajtur “Skadron” dhe përgjigjia merrej brenda ditës. Testimi i zhvilluar në ambientet e Akademisë së Policisë u monitorua nga afër nga drejtues të lartë të Policisë së Shtetit./tvklan.al