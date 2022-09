Testohen robotët e vegjël që mund të pastrojnë pneumoninë nga mushkëritë

23:40 27/09/2022

Shkencëtarët kanë qenë në gjendje të drejtojnë një tufë robotësh notues mikroskopikë për të pastruar mikrobet e pneumonisë në mushkëritë e minjve, duke rritur shpresat se një trajtim i ngjashëm mund të zhvillohet për të trajtuar pneumoninë bakteriale vdekjeprurëse te njerëzit.

Mikrobotët janë të ndërtuar nga qelizat e algave dhe janë të mbuluara me një shtresë nanogrimcash antibiotike. Algat sigurojnë lëvizje nëpër mushkëri, gjë që është çelësi që trajtimi të jetë i synuar dhe efektiv.

Në eksperimentin e realizuar, infeksionet në minjtë ku u përdorën robotët u pastruan, ndërsa minjtë që nuk u trajtuan të gjithë vdiqën brenda tre ditëve. Kjo teknologji është ende në fazën e provës, por deri më tani situata shfaqet premtuese.

“Bazuar në të dhënat nga eksperimenti me miun, ne shohim se mikrorobotët mund të përmirësojnë potencialisht depërtimin e antibiotikëve për të vrarë patogjenët bakterialë dhe për të shpëtuar jetën e më shumë pacientëve”, tha Victor Nizet, një mjek dhe profesor i pediatrisë në Universitetin e Kalifornisë.

Nanogrimcat në qelizat e algave përbëhen nga sfera të vogla polimeri të veshura me membranat e neutrofileve, një lloj qelize të bardhë të gjakut. Këto membrana neutralizojnë molekulat inflamatore të prodhuara nga bakteret dhe vetë sistemi imunitar i trupit, dhe si nanogrimcat ashtu edhe algat degradohen natyrshëm.

Inflamacioni i dëmshëm zvogëlohet, duke përmirësuar luftën kundër infeksionit dhe mikrobotët e notit janë në gjendje të ofrojnë trajtimin e tyre aty ku e nevojshme është saktësia që e bën këtë qasje të funksionojë kaq mirë.

Tek njerëzit, pneumonia e shkaktuar nga bakteret Pseudomonas aeruginosa e përdorur në këtë studim ndodh pasi pacientët vendosen në një ventilator mekanik në kujdesin intensiv. Infeksioni shpesh zgjat qëndrimin në spital dhe rrit ndjeshëm rrezikun e vdekjes.

Studiuesit janë të bindur se metoda e tyre e re mund të rritet sipas nevojës dhe do të ishte e thjeshtë për t'u administruar në mushkëritë e pacientëve të ventiluar. Sipas Science Alert, ekipi i studiuesve do të zhvillojë më shumë kërkime për mënyrën se si mikrobotët ndërveprojnë me sistemin imunitar. Ata do testohen sërish në kafshë më të mëdha, e më pas do testohen përfundimisht te njerëzit./tvklan.al