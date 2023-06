Tetë të rinj të Shpresat, trajneri Bushi teston ekipin në miqësoren me Bullgarinë

18:15 08/06/2023

Kombëtarja U-21 do të nisë të hënën grumbullimin për një miqësore me Bullgarinë, që do të luhet në ‘Elbasan Arena’ më 20 Qershor.

Trajneri Alban Bushi ka grumbulluar 22 futbollistë, 8 prej të cilëve luajnë në kampionatin shqiptar ndërsa 14 të tjerët vijnë nga klube europiane. Një pjesë e mirë e tyre e veshin për herë të parë fanelën e kombëtares së 21-vjeçarëve.

“Lojtarët e ri që kanë ardhur kemi shumë kohë që i shohim. Janë lojtarë të perspektivës dhe unë pres shumë nga ata. I kemi ndjekur në ekipet e tyre, nuk është se luajnë në ekipe shumë të larta, por janë lojtarë të mirë dhe të rinj që premtojnë për të ardhmen”.

Me shumë ndryshime në skuadër, por për Bushin miqësorja me Bullgarinë do të jetë një provë e mirë për lojtarët e rinj.

“Ndeshja me Bullgarinë është një test shumë i mirë për ne, përpara testit me Armeninë. Skuadra bullgare luante një sistem me Armeninë, 3-5-2, edhe pse është më e vështirë se armenët. Bullgaria e zotëron topin dhe është një ekip ndryshe. Do të na vlejë shumë si miqësore”.

Në Shtator, Kombëtarja e Shpresave do të luajë për kualifikueset e Kampionatit Europian kundër Armenisë, Rumanisë por në grup janë edhe Finlanda dhe Mali i Zi.

