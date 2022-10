Tetori mbyllet me mot pranveror

12:14 24/10/2022

Meteoalb: Temperaturat do arrijnë vlera deri në 28 gradë Celsius

E gjithë pjesa e mbetur e Tetorit do të mbizotërohet nga moti me diell, i ngjashëm me stinën e Pranverës, sipas “MeteoAlb”

Temperaturat ditën e sotme do të regjistrojnë vlera deri në 28 gradë, ndërsa mesjava sjell një rënie të lehtë të tyre.

Sipas sinoptikanëve, muaji Tetor ka rezultuar i thatë duke mos plotësuar kuotat mujore të reshjeve të shiut, ndryshe nga vitet e mëparshme.

Klan News