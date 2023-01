Teuta barazon me Egnatian

23:21 22/01/2023

Erzeni fiton në fushën e Kukësit

Teuta mori një barazim 1-1 në ndeshjen kundër Egnatias. Durrsakët duket se janë në drejtimin e duhur për t’u larguar nga fundi i ftohtë i renditjes. Në pjesën e parë pati shumë raste nga të dyja ekipet, por pa mundur të gjendet rrjeta.

Me fillimin e të dytës, Dwamena kaloi në avantazh rrogozhinasit. Nuk zgjati shumë pasi skuadra e Edi Martinit po ushtronte presion dhe gjeti barazimin me një penallti e cila u kthye në gol nga Kallaku.

Me pikën e marrë Egnatia shkon në vendin e 4 me 26 pikë ndërsa Teuta në vendin e 8.

Më herët Erzeni fitoi 2-0 jashtë fushe kundër Kukësit. Shijakasit afrohen kështu edhe më shumë zonës europiane të renditjes.

Në ndeshjen e luajtur në Kukës, ishin vendasit që patën mundësinë e avantazhit, por nga pika e penalltisë Edi Basha nuk ishte i saktë teksa topi i goditur prej tij u përplas më shtyllën.

Në një kundërsulm Erzeni gjeti golin e parë me Alan, në minutën ne dytë shtesë të pjesës së parë. Me fillimin e së dytës, Nonato shënoi më kokë ndërsa ishte e nevojshme ndërhyrja e Var për të konfirmuar golin. Erzeni është në vendin e 5 të renditjes që kryesohet nga Tirana e ndjekur nga Partizani me 1 pikë më pak.

