Teuta fiton me Kastriotin

20:07 14/01/2023

Barazim 1 – 1 mes Egnatias dhe Erzenit

Teuta fitoi me Kastriotin në ndeshjen mbyllëse të javës së 16 të sezonit por durrsakët janë ende në zonën e rënies nga kategoria. Ndaj Kastriotit nuk ishte e lehtë për “djemtë e detit” që gjetën golin vetëm në minutën e 45 me Vilën.

Ne pjesën e dytë skuadra e Edi Martinit zbatoi mirë detyrat mbrojtëse, por duke mos lënë pas dore sulmin. Oshafi shenoi golin e dytë në të 65-tin.

Më herët në sfidën mes Egnatias dhe Erzenit nuk pati fitues teksa dy skuadrat barazuan 1-1. Pjesa e parë përfundoi pa gola. në të dytën Jackson kaloi Egnatian në avantazh me 11-metërsh. Vetëm tre minuta më pas erdhi barazimi kur Sadiki ndëshkoi vendasit me një gjuajtje me kokë.

Jackson shënoi sërish, por Video Arbitri anuloi golin pasi më parë ishte shkaktuar një faull.

Një gol iu anulua edhe Erzenit për pozicion jashtë loje.

Egnatia ngjitet në vendin e tretë me 25 pikë, po aq sa dhe Vllaznia, ndërsa Erzeni qëndron në vendin e 5 me 23 pikë.

