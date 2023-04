Teuta pret Laçin, ndërsa Kastrioti ndeshet me Bylisin

19:08 08/04/2023

Me ekipet që luftojnë për të mos rënë nga kategoria

Teuta do të presë Laçin në stadiumin “Niko Dovana” në orën 18:00 të së dielës. Durrsakët janë të pozicionuar në vend të 7 në renditje në kuotën e 34 pikëve, të ndjekur nga kurbinasit me 1 pikë më pak.

Atmosfera në skuadër është e lartë, ndërsa i gjithë grupi do të jetë në dispozicion të stafit teknik,

Tri pikët do ta vendosin Teutën në pozita më komode në renditje, ndërsa bardhezinjtë kërkojnë kthesën me uljen e Stavri Nicës në stol.

Të dyja skuadrat nuk kanë mungesa sa i përket kartonëve të marrë. Në këtë vit futbollistik, Teuta asnjëherë nuk ka fituar ndaj kurbinasve, që i kanë mposhtur në të tria ndeshjet e mëparshme.

Kastrioti do të presë në Kamzë Bylisin me takimin që do të luhet në orën 15:00. Krutanët janë në vend të fundit në renditje me 27 pikë, ndërsa ballshiotët 1 pozicion para tyre me dy pikë më shumë.

Për secilin nga ekipet, fitorja është objektiv për të mbajtur gjallë shpresat për mbijetesë. Si për krutanët, ashtu edhe ballshiotët nuk ka mungesa për shkak kartonësh.

Në tri takimet e mëparshme në këtë sezon mes të dyja skuadrave, Bylisi ka fituar 2 sfida, kurse Kastrioti 1.

