Teuta rikthehet tek fitorja

23:57 14/01/2023

Durrsakët mposhtin Kastriotin, largohen nga fundi i renditjes

Teuta rikthehet tek fitorja dhe largohet nga fundi i renditjes së Superligës. Durrsakët nuk hasën probleme në shtëpi ndaj Kastriotit, duke e mposhtur pastër 2-0. Nga një gol për secilën pjesë i mjaftoi skuadrës së teknikut Edi Martini për të harruar disfatën e një jave më parë ndaj Vllaznisë dhe shpresuar për të mbijetuar në Superiore.

Lorenco Vila në fundin e pjesës së parë i dha avantazhin Teutës. Lojtari përfitoi nga një moment jo i mirë në mbrojtje dhe me një goditje nga pranë portës tundi rrjetën. Një gol që çliroi skuadrën, më e qetë dhe menaxhuese në fraksionin e dytë të lojës.

Vila ishte sërish protagonist tek goli i dytë. Nga e majta e sulmit, ai gjen të lirë në zonë Oshafin që devijoi saktë drejt portës topin në një 11 metërsh në lëvizje. Gol i akorduar edhe pas konsultimit me VAR, duke e rikthyer kështu skuadrën tek pikët e plota. Teuta aktualisht qëndron në vendin e 9-të me pikë të barabarta 17 me Bylisin, duke parakaluar Kukësin e vendit të fundit me një pikë më pak.

