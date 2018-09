Thaçi – Vuçiç nuk takohen në Bruksel

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vuçiç nuk do të takohen kokë më kokë në Bruksel, nën ndërmjetësimin e shefes së politikës së jashtme të BE-së, Federica Mogherini.

Lajmi është bërë i ditur nga Marko Gjuriç, shefi i Zyrës Serbe për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Thaçi dhe Vuçiç zhvilluan takime të ndara me Mogherinin, ndërsa nuk ka informacion nëse dy Presidentët do të takohen në një moment të dytë.

Më herët, para se të niste takimin me shefen e politikës së jashtme të BE, Thaçi deklaroi se Kosova po hyn në një fazë të re të dialogut.

“Po hyjmë në një fazë të re të dialogut mes Kosovës e Serbisë. Për të arritur një marrëveshje përfundimtare obligative. Ky dialog besoj do të shënojë një progres edhe për Serbinë, për popullin tonë dhe për rajonin. Jam i vetëdijshëm që do të kemi pengesa por edhe vështirësi të mëdha por ja vlenë për të punuar që të shënojmë progres. Kjo gjendje ‘status quo’ është e paqëndrueshme, ky konflikt i ngrirë është i paqëndrueshëm duhet të lëvizim drejt së ardhmes europiane.

Ky dialog ka shpirtin europian vlerat euroatlantike të paqes së stabilitetit dhe zhvillimit ekonomik.

E ritheksoj ky dialog dhe marrëveshja përfundimtare, ka kuptim vetëm atëherë kur të ndodhë njohja reciproke mes Kosovës e Serbisë që nënkupton anëtarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara si dhe fitimin e njohjeve globale.

Askush çështjen e negociatave, nuk mund ta lidh me çështje të ndryshme të ndodhura në botë. Njerëzit do të jetojnë me shtetësi të plota të tyre. Në Kosovë do të ruhet substanca dhe rrethi multientik sipas rrethit dhe rendit të saj. Të gjitha tonet për luftë dhe refugjatë janë absurde”, ka deklaruar Presidentit i Kosovës Hashim Thaçi. /tvklan.al