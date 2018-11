Thaçi takon Sekretarin e Shtetit Mike Pompeo

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi u prit këtë të hënë në Uashington nga Sekretari i Shtetit Mike Pompeo.

Pas takimit me kryediplomatin amerikan, Thaçi njoftoi se Kosova po punon me SHBA-të për arritjen e një marrëveshjeje paqësore mes Kosovës dhe Serbisë dhe për garantimin e anëtarësimit të Kosovës në OKB, NATO dhe BE.

“Kosova është e bekuar që ka pasur mbështetjen e SHBA-ve në të gjitha fazat e luftës për liri dhe pavarësi”, shkruan Thaçi.

Tv Klan