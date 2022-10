“Thashë se kishe nevojë për pjesën poshtë”, Visjani batuta me jurinë: Lemeriset Iliri fare

20:51 24/10/2022

Me një hyrje plot zjarr në “Dance Albania” në Tv Klan, Visjan Ukcenaj nuk e la të “shuhej” as pas përfundimit të performancës së tij të parë në spektakël. Gjatë vlerësimit, nuk munguan batutat me jurinë. Vërejtjen e lehtë të Klaudia Pepës, aktori e kaloi me sportivitet.

Klaudia Pepa: Një miks mes tangos, Paso Doble-s, lëvizjes seksuale, megjithatë me pjesën lart duhet të punosh shumë në gjithë këtë edicion.

Visjan Ukcenaj: Unë thashë se kishe nevojë për pjesën poshtë, paske nevojë për pjesën lart.

Ndërkohë, me Ermal Mamaqin ngacmimet nuk reshtën asnjë sekondë.

Ermal Mamaqi: Nuk e di a jam më shumë i kënaqur që ke ardhur ti apo Marjana sot, sigurisht që jo ti.

Visjan Ukcenaj: Unë do isha i shqetësuar nëse do jesh kënaqur që po vij unë, ka një problem.

Ermal Mamaqi: Ishe pak i ngurtë, megjithatë duket qartë…

Visjan Ukcenaj: Është prania jote që më ngurtëson Ermal, më intimidon prania jote, të lutem.

Ermal Mamaqi: Po duket që e ke marrë seriozisht dhe më pëlqeu kjo gjë, e ke marrë seriozisht, jo si “Klanifornia”.

Visjan Ukcenaj: Është e vërtetë sepse aty i themi të vërtetat duke qeshur.

Ermal Mamaqi: Sigurisht do e kisha shijuar më shumë të paktën bluzen që të tregon ca gjëra.

Visjan Ukcenaj: Patjetër.

Ermal Mamaqi: Kaq kisha.

Visjan Ukcenaj: Imagjino ta nxjerrësh ti kështu. Lemeriset Iliri fare, që të ka shok, s’të paskam njohur kështu. Faleminderit Ermal për komentet pozitive./tvklan.al