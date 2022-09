Thatësira po kërcënon mjediset ujore

15:45 08/09/2022

Në 2050 temperatura do të rritet me 1 gradë

Temperaturat e larta po thajnë me shpejtësi burimet ujore dhe tokat bujqësore në mbarë globin. Parashikimet e Ministrisë së Mjedisit për Shqipërinë na tregojnë se deri në vitin 2050 temperatura mesatare vjetore do shkojë më shumë se 25 gradë C, nga 24 gradë C që është aktualisht.

“Deri në vitin 2050 do kemi rritje të temperaturave dhe rritje të ditëve me thatësirë. Në vendin tonë temperatura mesatare vjetor është rritur, sasia e reshjeve është zvogëluar 10-15 %.”

Rritja e periudhës së thatësirës po kërcënon mjediset ujore.

“Zonat më problematike kemi basenin e lumit Vjosë dhe ultësira e Maliqit, kemi ulje të sasisë së ujit si për ujin e pijshëm edhe për hidrocentralet. Me rritjen e temperatura do rritet nevoja për ujë të pijshëm.”

Thatësirat ekstreme dhe nxehtësia përvëluese kanë bërë që shumë burime ujore të zhduken. Danubi, lumi i dytë më i gjatë i Evropës ka arritur një nga nivelet më të ulëta në 100 vjet.

