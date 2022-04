“The Batman 2” konfirmohet dhe Robert Pattinson do veshë sërish pelerinën

12:32 27/04/2022

Robert Pattinson do të përsërisë rolin e heroit me pelerinë në pjesën e dytë të filmit “The Batman”. Warner Bros ka konfirmuar lajmin gjatë një eventi në Las Vegas, ndërsa regjisori Matt Reeves do të ketë sërish timonin e projektit.

Filmi ka regjistruar fitime mbi 760 miliardë Dollarë dhe është parë mbi 4.1 milionë herë vetëm në platformën HBO duke tejkaluar filmat e mëparshëm të Warner Bros: “Suicide Squad”, “Dune”, “Wonder Woman 1984” and “The Matrix Resurrections”.

Në “The Batman” Robert Pattinson luan rolin e Bruce Wayne i cili ndjek vrasësin sadist The Riddler që masakron figura të rëndësishme politike në Gotham. Ai zbulon korrupsionin e mbuluar të qytetit dhe historinë tronditëse të familjes së tij. Në rrugëtimin e tij, ai takon Catwoman, e cila luhet nga Zoë Kravitz.

Teksa nuk dihet ende se ç’do shohim në kapitullin e dytë, Reeves ka publikuar së fundmi edhe një skenë të fshirë nga filmi ku Joker bisedon me Batman. Megjithatë në versionin e transmetuar, u dha një shenjë e rikthimit të Joker, i referuar si “i burgosuri i pazbuluar i Arkham”. Këtë herë, famëkeqi do të portretizohet nga ylli i Eternals, Barry Keoghan i cili ndjek hapat e yjeve si Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto dhe Joaquin Phoenix./tvklan.al