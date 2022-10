‘The Crown” gati me seritë e reja

23:39 18/10/2022

“Revoltohet” familja mbretërore, Netflix këmbëngul se vdekja e Dianes nuk do te rikrijohet

Netflix po përballet me tërbimin për planet për të dramatizuar momentet e fundit të Princeshës Diana në sezonin e ri të The Crown.

Shfaqja tashmë po përballet me kritika për tregimet e tjera që do të shfaqen në serinë e re, duke përfshirë përshkrimin e mbretit Charles si një planifikues jo besnik që komplotoi kundër nënës së tij dhe Princit Philip duke ndjekur një lidhje me shoqen e tij të ngushtë Penny Knatchbull.

Një ekspert mbretëror, biografi zyrtar i Nënës Mbretëreshë, e quajti serialin si ‘të urryer’ dhe ‘qëllimisht lëndues’ për një skenë të shpikur në dukje ku Princi Charles i thotë Mbretëreshës se ajo duhet të shkojë në burg për shkak se ishte një nënë e keqe.

Netflix rrezikoi t’i hidhte benzinë ​​zjarrit duke refuzuar të shtonte një mohim të përgjegjësisë në serial ku thuhej se skenat, të quajtura ‘të qëllimshme’ nga një ekspert mbretëror, nuk janë fakte, por trillime.

Ndërkohë, sipas The Sun, edhe anëtarët e ekuipazhit janë të shqetësuar në lidhje me skenat që përshkruajnë momentet deri në vdekjen e Dianës, me fragmente që thuhet se thotë: “Ndjehet sikur një vijë kapërcehet”.

Netflix këmbëngul se vdekja e Dianës, në një aksident automobilistik në tunelin Pont de l’Alma në qendër të Parisit, nuk do të rikrijohet gjatë serialit të ri. Sezoni 5 do të publikohet muajin e ardhshëm, vetëm disa javë pas vdekjes së Mbretëreshës.

