“The Crown”, së shpejti me një sezon të gjashtë

10:54 04/09/2022

Kastit i bashkohen tre aktorë të rinj pa përvojë të mëparshme dhe xhirimet do të nisin në vjeshtën e këtij viti

Seriali i njohur i cili tregon jetën dhe të pathënat e familjes mbretërore “The Crown” do të ketë një tjetër sezon.

“The Crown” do të vijë me rolet e Princit William dhe Kate Middleton për sezonin e fundit. Çifti mbretëror, u takuan si studentë në Universitetin e St. Andrews në Skoci, do të vijë në sezonin e gjashtë të serialit në Netflix.

Meg Bellamy, 19 vjeçe, fitoi rolin e saj debutues pasi dorëzoi audicionet e regjistruara të lëshuar në mediat sociale. Ajo është parë nga organizatorët e serialit si personi që i përshtatet më shumë dukeshës Kate Middleton.

Princi i saj në ekran do të portretizohet nga 21-vjeçari Ed McVey, i cili do të interpretojë Princin William në vitet e tij të fundit të adoleshencës. Duka i Kembrixhit do të luhet gjithashtu nga Rufus Kampa në sezonin 6. Sipas Netflix, Rufus do të luajë rolin e William në moshën 15-vjeçare.

Kampa, ndërkohë, do të shfaqet si një Princ Uilliam i ri në episodet që tregojnë se si familja e përballoi vdekjen e Princeshës Diana. Ndërsa McVey luan princin gjatë viteve të tij të mëvonshme të adoleshencës. Të tre aktorët do të luajnë në sezonin e gjashtë dhe të fundit të serialit, i cili fillon xhirimet këtë vjeshtë. Netflix kishte njoftuar më parë se drama e vlerësuar me çmime do të përfundonte pas pesë sezonesh.

Treshja e re i bashkohet një liste të lakmuar të yjeve që kanë luajtur anëtarë të familjes mbretërore në dramë, duke përfshirë fituesen e Oskarit Olivia Colman dhe Matt Smith. Sezoni i gjashtë do të tregojë historinë e mbretërimit të Mbretëreshës Elizabeth II deri në fillim të viteve 2000 dhe pasojat e vdekjes së Princeshës së Uellsit.

Bellamy do të luajë një Kate Middleton në moshën të re, përpara se të bëhet Dukesha e Kembrixhit, si studente në Universitetin St. Andrews në Skoci, ku u takua me burrin e saj në 2001. “The Crown” është nominuar dhe ka fituar disa çmime, duke përfshirë Golden Globes, Emmys dhe BAFTA.

Klan News