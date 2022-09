“The Rings of Power” nga 2 Shtatori në Amazon

23:55 01/09/2022

Filmi sjell një histori femërore në krye të Tokës së Mesme

Morfydd Clark vjen në serialin e ri “The Lord of the Rings: The Rings of Power” si Galadriel, një luftëtare Elf që dëshiron të ndalojë kthimin e së keqes në botën e fantazisë së Tokës së Mesme.

Seriali, një nga më të shtrenjtët e bërë ndonjëherë, do të mbërrijë në Prime Video të Amazon të premten e 2 Shtatorit me episode të reja të bazuara në shtojcat e romaneve origjinale të JRR Tolkien që transmetohen çdo javë.

Clark tha se roli i saj si Galadriel i dha asaj mundësinë për të eksploruar marifete që tregojnë fuqinë e karakterit të saj pas sfondit të një shoqërie historikisht të dominuar nga meshkujt.

“Gjinia thjesht nuk është e njëjtë në Tokën e Mesme, pasi unë po luaj një personazh që mund të rrëzojë fizikisht çdo mashkull rreth saj”, tha Clark gjatë një interviste. “Ishte vërtet interesante të përpiqesh të mishërosh dikë me një sasi të madhe fuqie fizike”.

Producenti bashkëekzekutiv Patrick McKay tha se Tolkien ka pasur “disa nga personazhet më të mëdhenj femra në letërsi” dhe Galadriel ishte një nga personazhet e parë që krijuesit menduan për historinë e re.

Trystan Gravelle, i cili luan rolin e Pharazon, ndau të njëjtin mendim dhe tha se nuk mendon se ka njeri më “hijerëndë në këtë tokë se një grua“.

Seriali përfshin personazhe të rinj dhe me përvojë, ndërsa ata përballen me rishfaqjen e së keqes në Tokën e Mesme dhe gdhendin trashëgimi që do të zgjasin për gjithë jetën.

Klan News