“The Times” rekomandon Shqipërinë

19:11 05/10/2022

Natyra, ushqimi, historia, por edhe çmime të lira

Pas vitesh izolimi, Shqipëria tashmë është një prej destinacioneve më të kërkuara në Europë. Është një vlerësim që jepet nga e përditshmja prestigjioze britanike The Times, në një artikull ku i bën jehonë zhvillimit të turizmit shqiptar vitet e fundit, ndërsa autorja Ellis Tejllër fton turistët nga e gjithë bota të vizitojnë vendin tonë, duke u dhënë edhe 12 këshilla për vendet që mund të vizitojnë.

Turistët mund t’ia dalin me 23 dollarë ose më pak në ditë, duke përfshirë kampingun apo hostelin, ushqimin tradicional shqiptar ose një gotë verë. Çmimet janë përgjysmë krahasuar me Britaninë e Madhe, ndërsa hyrja në sitet turistike është e lirë ose me një biletë jo më shumë se 3 dollarë. Mes rekomandimeve është Tirana, ku shumica e vendeve që mund të vizitohen arrihen më këmbë.

Historia e Ballkanit mund të njihet me vizitat në zonat trashëgimi të UNESCO-s, si Butrinti, Apolonia, Divjaka me lagunat me Pelikanë e Flamingo, Berati e Gjirokastra. Shqipëria rekomandohet edhe për parqet kombëtare si Valbona e Llogaraja, për vizitat në të cilat sipas The Times duhet bërë kujdes nga kafshët e egra si rrëqebulli, arinjtë dhe ujqërit. Krahas njohjes së kulturës dhe historisë, artikulli sugjeron edhe relaksin në plazhet e jugut, liqenet e lumenjtë e egër si Vjosa.

