The Weeknd ka thyer rekordin për turneun me fitimet më të larta nga një artist mashkull në histori, teksa turneu i tij në stadium “After Hours Til Dawn” përfundoi me një performancë të fundit në TM Stadium National në Kuala Lumpur, duke e çuar fitimin përfundimtar në mbi 1.3 miliardë dollarë.
Ndërkohë që nuk ka një tabelë zyrtare turneu analoge me Luminate (për muzikën e regjistruar), numri, i konfirmuar nga promotori i turneut Live Nation, është i treti më i madh në histori, i tejkaluar vetëm nga turneu “Eras” i Taylor Swift (mbi 2 miliardë dollarë) dhe “Music of the Spheres” i Coldplay (mbi 1.5 miliardë dollarë).
Rekordi i mëparshëm i artistit mashkull mbahej nga turneu “Farewell Yellow Brick Road” i Elton John, me mbi 939 milionë dollarë.
Finalja përmbylli turneun me 17 data të Weeknd nëpër stadiume në Azi këtë vjeshtë. Fillimisht i njoftuar me 11 data, turneu aziatik shpejt u zgjerua në 17 shfaqje, duke përfshirë tre netë në Bangkok, katër netë në Hong Kong dhe shfaqje të shumta në çdo treg në zhvillim e sipër.
Që nga fillimi në korrik 2022, turneu në stadiume “After Hours Til Dawn” ka përfshirë 176 shfaqje në 67 qytete, 30 vende dhe pesë kontinente, duke shitur më shumë se 9 milionë bileta si pjesë e një fitimi bruto prej 1.3 miliardë dollarësh.
Me një periudhë që zgjati katër vjet, turneu udhëtoi nëpër Amerikën e Veriut, Evropë, Mbretërinë e Bashkuar, Amerikën Latine, Australi dhe Azi, me Weeknd që u rikthye për performanca shtesë në pothuajse çdo territor; turneu shiti më shumë se 3 milionë bileta dhe fitoi mbi 500 milionë dollarë vetëm në vitin 2026, sipas njoftimit.
The Weeknd vazhdoi donacionet e tij të gjera bamirësie gjatë gjithë turneut. Deri më sot, ai ka dhuruar 8.5 milionë dollarë për Fondin Humanitar XO dhe Global Citizen, duke mbështetur lehtësimin global të urisë dhe aksesin në arsim cilësor për fëmijët në mbarë botën.
Vetëm në vitin 2026, janë mbledhur 3 milionë dollarë për Programin Botëror të Ushqimit (WFP) të Kombeve të Bashkuara dhe Global Citizen. Kontributet e këtij viti në Global Citizen do të mbështesin një fushatë të re të fokusuar në thyerjen e barrierave me të cilat përballen gratë dhe vajzat në shëndetësi, arsim dhe mundësi ekonomike.
/tvklan.al