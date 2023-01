Thellohet bilanci i viktimave nga tragjedia në Dnipro

23:49 16/01/2023

Shtohet presioni për Gjermaninë për të lejuar dërgimin e tankeve “Leopard” në Ukrainë

Lule dhe qirinj për viktimat në vendin e sulmit vdekjeprurës në Dnipro të Ukrainës.Një burrë i veshur me uniformë ushtarake vuri lule dhe lotoi, duke shtrënguar kokën në pikëllim.Raketa ruse rrafshoi të nëntë katet e një pallati, ndërsa punonjësit e shpëtimit vijojnë kërkimet.

“Erdhëm sot këtu thjesht për të parë, për të nderuar. Është shumë e vështirë. Dua t’u them prehuni në paqe ndërsa të mbijetuarit të qëndrojnë të fortë. Kjo mund t’i ndodhë secilit prej nesh.”

Numri i të vdekurve nga sulmi raketor u rrit në 40 të hënën e dhjetëra të tjerë rezultojnë ende të zhdukur. Ky është sulmi rus më vdekjeprurës ndaj civile në qytetet larg frontit.

Në spital ndodhen ende të plagosurit. Kirurgu Ruslanthotë se reparti i tij kirurgjik po trajton një vajzë 19-vjeçare që ka marrë lëndime të rënda të nga shpërthimi.

Kievi thotë se vdekjet masive të civilëve, të cilat ai i përshkruan si terrorizëm, tregojnë pse duhen më shumë armë për të mposhtur forcat ruse 11 muaj pasi fillimit të lutës. Rusia mohon se shënjestroiqëllimisht civilët.

Shanset janë “minimale” për të gjetur të mbijetuar të tjerë.”Mendoj se shanset për të shpëtuar njerëz të tjerë tani janë minimale,” thotë kryebashkiakuBorysFilatov.

Zyrtarët ukrainas pranuan se ka pak shpresa për të gjetur të tjetër të gjallë në rrënoja, por presidenti VolodymyrZelenskiy tha se shpëtimi në qytetin qendror të Ukrainës do të vazhdojë “përderisa ekziston edhe mundësia më e vogël për të shpëtuar jetë”.

Ndërkohë, vazhdojnë luftimet e ashpra në provincën lindore të Donetskut, ku ekspertët ushtarakë parashikojnë se të dyja palët do të pësojnë humbje të mëdha.

Në frontin lindor vijuan luftimet e ashpra, me ushtrinë urkainase që sulmoi me një raketëhedhësGrad të epokës sovjetike pozicionet e trupave ruse pranë Bakhmut-it.

“Nuk do t’ua lejojmë atyre këtë. Ne ndërmarrim çdo veprim që të mbështesim këmbësorinë tonë. Ne godasim objektivat tona me fuqi dhe me saktësi. Unë mendoj se me ndihmën e Zotit, ne do të fitojmë,” tha ai.

Forcat ruse i kanë ri përqendruar sulmet ndaj qytetit të vogël Soledar asi nuk arritën të pushtonin Bakhmutin.

Ditët e fundit, vendet anëtare të NATO-s po sigurohen që Ukraina të ketë kapacitetet e nevojshme për të mbrojtur veten.Mbretëria e Bashkuar i kërkoi Gjermanisë të lejojë furnizimin me tanke Leopard të Ukrainës, duke theksuar se ajo mund të zhbllokojë mbështetjen nga kombet e tjera.

“Është raportuar se Polonia është shumë e prirur të dhurojë disa take Leopard, siç është dhe Finlanda. E gjithë kjo aktualisht mbështetet në vendimet e qeverisë gjermane, që duhet të lejojnë dërgimin e këtyre mjeteve,” i tha parlamentit ministri britanik i Mbrojtjes Ben Wallace.

