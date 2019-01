Theresa May në “ditën e gjykimit”

Pas debateve të gjata dhe zvarritjes së votës parlamentare që u shoqërua edhe me një mocion besimi ndaj saj, kryeministrja britanike Theresa May do të përballet këtë të martë me deputetët në Dhomën e Ulët. Plani i shefes së qeverisë për shkëputjen nga BE do të votohet në mbrëmje në parlament, por May i ka të pakta shanset t’ia dalë mbanë.

Goditja i vjen nga brenda partisë së saj, ku shumë deputetë konservatorë pritet të votojnë kundër planit. Kryeministja u bëri thirrje të hënën të votojnë marrëveshjen, ose do të zhgënjenin popullin britanik. Theresa May-t i duhet një mrekulli të shpëtojë planin e me gjasë edhe karrigen.

Në të kundërt skenarët janë të ndryshëm, një shkëputje pa marrëveshje me Brukseli, një tjetër marrëveshje, zgjedhje të parakohshme apo edhe një Referendum i dytë për Brexit.

