Theu bojkotin e seancave gjyqësore, Komisioni i Disiplinës ndëshkon me heqje licence avokatin nga Fieri

Shpërndaje







17:02 13/07/2022

Avokati nga Fieri Nexhip Dauti është ndëshkuar nga Komisioni i Displinës me 3 muaj heqje licence sepse ka thyer bojkotin e seancave gjyqësore.

Ndërkohë mbledhja vazhdon dhe janë dhe janë në total 13 avokatë të cilët ishin parashikuar që sot do të përballen me Komiteti i Disiplinës i Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë. Ata janë dënoncuar se kanë thyer bojkotin e vendosur nga Këshilli i Dhomës së Avokatisë. Avokatët kanë marrë pjesë në seancat për caktim të masave të sigurimit personal, për personat e arrestuar nga policia si dyshuar, për vepra të ndryshme penale. Masat disiplinore ndaj tyre janë nga gjobë, vërejtje me shkrim deri në heqjen e të drejtës për ushtrimin e profesionit.

Në të dyja mbledhjet e Dhomës së Avokatisë të datës 29 Qershor dhe 8 Korrik, u përcaktua që thyerja e bojkotit do të konsiderohej shkelje e rëndë dhe se avokatët do të merrej masë disiplinore, heqje licencës. Ndonëse nga Dhoma u vendos bojkot total i çështjeve gjyqësore dhe i masave për 10 ditë, në të dyja rastet, pati avokatë të cilët morën pjesë në seancat e masave të sigurisë./tvklan.al