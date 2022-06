Thirrja e Marios për transplant, të paraburgosurit e Vlorës japin ndihmë

21:52 10/06/2022

Pak kohë më parë, emisioni “Stop” dhe “Fundjavë Ndryshe” transmetoi rastin e Marios, djalit 23-vjeçar, të cilit i rrezikohet jeta pasi ka nevojë për një transplant.

“Stop” u ndal në IEPV Vlorë, pasi stafi dhe të paraburgosurit kanë marrë nismën për të ndihmuar Marion.

Engjëllush Avdulaj, drejtori i këtij institucioni, shprehet, se me ligjin e ri tashmë aty punojnë rreth 13 të paraburgosur, të cilët kanë mbledhur një shumë prej 1 milionë e 200 mijë lekë, që i dorëzuan në “Stop” në ndihmë të Marios.

“I dashur Mario, jemi mbledhur sot këtu me iniciativën e të paraburgosurve të IEVP Vlorë, të cilët janë mbledhur bashkë dhe pas përfitimit të kontratave të punësimit me vendimin e nxjerrë nga qeveria shqiptare janë 13 të paraburgosur që në institucionin tonë filluan të punojnë. Iniciativa e tyre, të ndikuar nga emisioni “Stop” në ndihmë të Marios, 23-vjeçar i cili kërkonte ndihmë, na bëri bashkë që të mblidhemi dhe të kontribuojmë me një shumë financiare që sot kemi kënaqësinë t’ia vemë në dispozicion emisionit “Stop” dhe familjarëve të Marios.

Falenderoj edhe stafin që iu bashkangjitën kësaj iniciative. I falenderoj për kontributin dhe i uroj Marios shërim të shpejtë”, tha Avdulaj./tvklan.al