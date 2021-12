Thirrja e Ramës për ata që kanë shtëpi në qendra historike: Mbështetje deri në 50 mijë $ nëse…

17:31 14/12/2021

Kryeministri Edi Rama ka nisur takimet për të diskutuar me qytetarë e sipërmarrës për Bonusin e Rijetëzimit dhe për fondet në fushën e turizmit. Gjatë takimit që u zhvillua në një godinë që tashmë është transformuar si pjesë e këtij projekti, Rama pati edhe një apel për familjarët që disponojnë shtëpi të vjetra në kala dhe tha se ka dy instrumente që qeveria t’u vijë në ndihmë. Me këto dy instrumente sipas Ramës, pronarëve mund t’u sigurohet mbështetje deri në 60 mijë dollarë.

“Përfitoj nga rasti që t’i bëj një apel në këtë takim të parë informues të gjithë familjarëve që disponojnë shtëpi të tilla që tanimë me Bonusin e Rijetëzimit, me këtë program të ri mbështetës, ne jemi në krah me dy instrumente mbështetjeje. Një për restaurimin dhe konsolidimin e pjesës si të thuash e guackës së shtëpisë, pra mureve, dritareve, dyerve dhe fasadës apo çatisë, ku do të japim deri në 10 mijë dollarë mbështetjeje, 1 milion lekë të reja. Për instrumentin e dytë, për të gjithë ata që do të duan të futen në një plan transformimi dhe vënie në funksion ekonomik të shtëpisë deri në 50 mijë Dollarë. Është i njëjti instrument në fakt në parim që është përdorur për nxitjen e bujqësisë përmes pikave të grumbullimit, përmes pikave të agro-përpunimit. Është instrument, ai që është marrë nga BE ku shteti jep një pjesë të parave jo kredi, por dhuratë, bazuar sigurisht në një angazhim të subjekteve nga ana e tyre që duhet të prezantojnë një projekt dhe njëkohësisht duhet të vendosin edhe ata një shumë parash”, tha Rama.

Kreu i qeverisë u shpreh se ky projekt është një tjetër zotim i mbajtur.

“Ndërkohë më vjen shumë mirë që pikërisht në një shëmbëlltyrë konkrete të efekteve ekonomike dhe sociale të rijetëzimit. Ne sot po bëjmë me dije se një tjetër zotim i fushatës elektorale dhe një tjetër pikë e programit tonë të Shqipërisë 2030 tanimë kthehet në një instrument në dispozicion të të gjithë atyre që duan të përdorin Bonusin e Rijetëzimit për të kthyer në jetë dhe për t’i kthyer në instrumente ekonomikë shtëpitë e vjetra në qendrat historike, në radhë të parë në kala, sepse rijetëzimi i kalave është gjëja më e bukur që mund të bëjë një vend”, u shpreh kryeministri.

“Bonusi i Rijetëzimit”, një ndihmë në formë granti është dedikuar për të gjithë ata individë që duan të zhvillojnë pronën e tyre në qendrat historike të qyteteve, duke kontribuar edhe për komunitetin që përfiton nga rijetëzimi i qytetit./tvklan.al