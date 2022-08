Thirrje e re për mbështetje për grurin vendas

17:03 23/08/2022

Krifca: Do japim 30.000 Lekë për hektarë

Fermerët shqiptarë do të përfitojnë për herë të tretë brenda vitit mbështetje të drejtpërdrejtë. Gjatë takimit me fermerët në Maliq të Korçës, ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Frida Krifca bëri me dije se në 1 Shtator hapet thirrja për mbështetjen nga Skema Kombëtare të mbjellave të reja të grurit.

1.2 miliardë Lekë është shtesa e radhës që i vjen buxhetit të skemës kombëtare brenda vitit, duke e çuar në pothuajse 4 miliardë Lekë buxhetin total të mbështetjes së drejtpërdrejtë për fermerët.

“Çdo hektar tjetër që ne mund ta stimulojmë, ku mundësojmë 30 mijë Lekë të reja për hektar për grurin që do prodhohet apo mbillet brenda këtij viti, pagesa do bëhet brenda këtij viti”.

Krifca bëri me dije se është kërkuar nga bashkëpunëtorët në BE, që në thirrjen e ardhshme të programit IPARD, të përfshihet edhe mbështetja për kulturën e grurit.

“Ne jemi besimplotë që dhe investime që kanë të bëjnë me kulturën e grurit përfshihen në atë program që jep 70% grand për autokombajna dhe 50% për ndërtimin e kapaciteteve apo linjave përpunuese që ndihmojnë këtë kulturë”.

Përfitues për grurin do të jenë si fermerët individualë, ashtu edhe Shoqata të Bashkëpunimit Bujqësor, si dhe persona fizik ose juridik. Aplikantët do të asistohen nëpërmjet numrit jeshil 08008383, nga specialistët e agropikave dhe Agjencive Rajonale të Ekstensionit Bujqësor në të gjithë territorin.

Tv Klan