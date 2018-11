Thirrjet e ekstremistëve grekë, reagon Rama: Janë qenie të mjera, çdo popull ka derrat e vetë

Pas funeralit të Kostandino Kaçifas që u shoqërua me thirrje antishqiptare nga ekstremistët grekë që kishin shkuar në Bularat, ka reaguar Kryeministri Edi Rama.

Në një replikë me qytetarët në rrjetin e tij social Facebook, Rama i konsideron qenie të mjera ekstremistët grekë, të cilët nuk mund të përfaqësojnë një shtet si Greqia.

“Mëso të shkruash shqip njëherë zotrote, se patriotizmi nuk është të urresh tjetrin e gjuhën e tij, po të duash vendin e gjuhën tënde dhe mos e përdor termin “greku”, se është po kaq e neveritshme sa kur të pagdhendurit si puna jote në anën tjetër, thonë “shqiptari”! Minoriteti grek, njerëzit e mirë të minoritetit e të Bularatit, nuk janë “greku”, po janë qytetarë të respektuar e të pazevendësueshëm të Shqipërisë.

E ti që as emrin s’merret vesh si e ke, rri pa merak se Shqipëria as nuk merret, as nuk cënonet e as nuk trishtohet nga ca të pagdhendur, që jetojnë si hiena e këndojnë si korba! Janë qenie të mjera që përdhosin të vdekurin që medemek respektojnë dhe ulin dinjitetin e flamurit të kombit të tyre – një komb që i ka dhënë shumë njerëzimit; një popull që s’ka qenë e s’mund të jetë kurrë armiku ynë; një vend ku shqiptarët kanë gjetur strehë, njësoj siç kanë gjetur grekët strehë tek ne dhe që edhe ai, si çdo vend, ka taksiratin të ketë derrat e gomerët e vet”, i është përgjigjur Kryeministri një qytetari në rrjetet sociale. /tvklan.al