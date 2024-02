Foto: Hind Rajab, 6 vjeç, po përpiqej të arratisej në perëndim të qytetit të Gazës kur makina me të cilën po udhëtonte u sulmua.

Thirrjet e saj për ndihmë u ndërprenë nga të shtënat, gjendet e vdekur 6-vjeçarja në Gaza

21:03 10/02/2024

Një vajzë 6-vjeçare, e cila u raportua e zhdukur në Gaza muajin e kaluar, është gjetur e vdekur së bashku me disa nga të afërmit e saj dhe 2 mjekë që u përpoqën që ta shpëtonin. E vogla, Hind Rajab po largohej nga qyteti me tezen, xhaxhain dhe 3 kushërinjtë e saj kur makina me të cilën po udhëtonin, duket se është përballur me tanket izraelite dhe për pasojë ka shpërthyer në flakë.

Referuar regjistrimeve audio nëpërmjet operatorëve dhe thirrjeve të urgjencës, duket se 6-vjeçarja ishte e vetmja e mbijetuar në makinë mes trupave të të afërmve të saj. Lutjet e saj për ndihmë përfunduan kur linja telefonike u ndërpre mes zhurmës së të shtënave.

Paramedikët nga Shoqëria Palestineze e Gjysmëhënës së Kuqe (PRSC) arritën të shtunën në zonën, e cila më parë ishte mbyllur si një zonë luftarake aktive. Ata gjetën në zonë makinën e shkatërruar, tek e cila dukeshin vrimat që kishin shkaktuar plumbat.

Foto: Makina u gjet e copëtuar dhe e mbushur me vrima plumbash

Një ndihmës mjek u tha gazetarëve se Hind ishte në mesin e gjashtë trupave të gjetur brenda makinës. Pak metra më tutje ishin mbetjet e një automjeti tjetër, i djegur plotësisht, ndërsa motori i tij ishte derdhur në tokë.

Foto: Ambulanca e paramedikëve të Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze u dogj plotësisht

Sipas Gjysmëhënës së Kuqe, kjo ishte ambulanca e dërguar për të marrë të voglën pas thirrjeve të saj për ndihmë. Në një deklaratë, PRCS akuzoi Izraelin për shënjestrimin e qëllimshëm të ambulancës, sapo ajo mbërriti në vendngjarje më 29 Janar.

