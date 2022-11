Thomas-Greenfield në “Opinion”: Shqipëria, partnere e SHBA

00:00 09/11/2022

“Do të ndihmojmë në forcimin e mbrojtjes kibernetike”

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kombet e Bashkuara, Linda Thomas-Greenfield, sqaroi në një intervistë në emisionin “Opinion” në Tv Klan arsyet e vizitës së saj në Shqipëri.

“E dini, erdha me një qëllim. Qëllimi ishte të ripohoja marrëdhënien tonë të fortë me qeverinë tuaj. Kemi pasur 100 vjet. Dhe tani, jam ulur ngjitur me këtë zotëri të ri në Këshillin e Sigurimit; jemi partnerë dhe tërësisht aleatë në Këshillin e Sigurimit”, u shpreh ajo.

Në krah të ambasadorit shqiptar në Kombet e Bashkuara, ajo vlerësoi rolin e Tiranës në tryezën e Këshillit të Sigurimit.

“Jemi 15 vota në Këshillin e Sigurimit dhe çdo votë ka rëndësi. Dhe vota e Shqipërisë është po aq e rëndësishme sa vota e Amerikës”, tha ambasadorja.

Lufta në Ukrainë zuri pjesën më të rëndësishme të intervistës. E pyetur mbi propozimet për të larguar Rusinë nga Këshilli i Sigurimit, zyrtarja e lartë amerikane jep këtë përgjigje.

“Është një pyetje e ngritur shpesh, për të gjithë ne është diçka që e mendojmë rregullisht. Duhet të merremi me atë që kemi në tryezë tani dhe do të vazhdojmë t’i izolojmë”.

Por pse Rusia ka ashpërsuar tonet edhe ndaj Shqipërisë?

“Nuk ka problem me Rusinë dhe Shqipërinë. Ka një problem midis Rusisë dhe botës. Dhe Shqipëria është pjesë e botës. Dhe e kemi parë këtë në OKB”, u shpreh ambasadori Ferit Hoxha.

A duhet që t’i druhemi përdorimit të armëve bërthamore nga Moska.

“Po e marrim seriozisht këtë. E kemi ngritur në kontekstin e Këshillit dhe po vazhdojmë të ofrojmë mbështetje për Ukrainën në çdo rast në mënyrë që të mund të mbrojnë veten”, tha ambasadorja.

Nisur nga sulmet kibernetike të Iranit, ambasadorja tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë mbështetjen për forcimin e sistemeve mbrojtëse.

Ambasadorja Thomas-Greenfield: Këshilltari ynë i Posaçëm Presidencial dhe Ambasadori i Posaçëm për Kibernetikën është këtu në Shqipëri sot duke punuar me qeverinë për të folur se si mund të përgatitemi që të përballemi me sfidat që Iranianët kanë paraqitur ndaj sistemit tuaj kibernetik këtu. Dhe do të vazhdojmë diskutimet me qeverinë se si mund të mbështesim më shumë.

Blendi Fevziu: Si janë marrëdhëniet tona me Iranin në Kombet e Bashkuara?

Ambasadori Hoxha: Hm, të ngrira.

Ndërsa për situatën në veri të Kosovës, diplomatja amerikane thotë se me rëndësi është ruajtja e paqes.

“Për vite me radhë ne kemi mbështetur ecjen përpara dhe vendosjen e stabilitetin në këtë rajon dhe do të vazhdojmë të punojmë drejt stabilitetit”, u shpreh ajo.

Ambasadorja Thomas-Greenfield vizitoi edhe disa nga ambientet e Tv Klan.

