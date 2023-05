“Thuaji Stopit që s’ke probleme me mua”, noterja kapet me ‘presh në duar’

21:15 03/05/2023

Për çështjen e qytetarit Edmond Merko me noteren Miriam Isufaj, emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan ka shkuar të takojë këtë të fundit.

“Stop” ka pyetur noteren për mosbërjen e testamentit dhe sesi ajo vazhdon të punojë edhe pse i është hequr licensa në maj 2021.

Noterja Isufaj iu shmang përgjegjësisë duke thënë, se duhet bërë kërkesë me shkrim, në mënyrë që ajo të përgjigjet.

Por një ditë pasi në Vlorë shkoi grupi i xhirimit i “Stop” noterja aplikoi në Kadastër për kalimin e pasurisë së familjes Merko.

Gazetari: Në emisionin “Stop” ka denoncuar Edmond Merko. I ke marrë diku 4 mijë Euro për kalimin e pasurisë me vëllain. Kështu thotë. I ka dhe dokumentat.Por ajo, që doja të pyesja unë, pse nuk e ke hedhur në sistem testamentin kur është bërë në atë kohë?

Noterja Miriam Isufaj: Po ëëëë… Drejtoni një kërkesë me shkrim dhe të kthej përgjigje!

Gazetari: Ndërkohë, ja u ka hequr licensën Ministria e Drejtësisë dhe ju vazhdoni akoma punë.

Noterja Miriam Isufaj: Po ëëëë… Drejtoni një kërkesë me shkrim zotëri dhe të kthej përgjigje!

Ajo telefon denoncuesin dhe i thotë, që të kontakojë “Stop”-in, që nuk ka më problem me të.

Denoncuesja: Mirëmbrëma! Ajo më mori sot në mëngjes. Më tha, kanë ardhur gazetarët e Stopit. Unë të besova ty dhe kam besim të ti. Dëgjo më tha “bëj një punë dërgoi një email “Stopit” ku të më cc (dërgo) dhe mua brenda ku t’ju thuash, që ti nuk ke probleme me mua dhe pastaj të shohim punën e dokumentave.

Noterja Miriam Isufaj: Ideja është kjo, siç të thashë i kam bërë, i kam çuar për të regjistruar. Po që do vijnë edhe ato e do regjistrohen edhe ato. Tani në momentin që jemi në këtë pikë dhe unë i kam bërë dhe ju nuk keni më pretendime ndaj meje dhe keqkuptimet tuaja ndaj meje janë zgjidhur. Unë them në qoftë se doni t’i bëni një email redaksisë dhe t’i thoni “që nuk ka pretendime apo keqkuptime” apo çfarë, në rregull./tvklan.al