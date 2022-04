Thuhet se Rihanna dhe ASAP Rocky janë ndarë, shkak tradhtia

22:00 15/04/2022

Rihanna dhe A$AP Rocky duket se janë në një krizë të marrëdhënies.

Në fillim të vitit u zbulua se çifti janë në pritje të një fëmije së bashku . Megjithatë, marrëdhënia e tyre ka marrë një tjetër kthesë, pasi përflitet se ata të dy janë ndarë. Sipas akuzave thuhet se Rocky e ka tradhtuar Rihannën me dikë që punon pranë saj, stilistja e këpucëve, Amina Muaddi, megjithëse ende nuk është verifikuar si lajm. Lajmi se Rihanna dhe A$AP Rocky janë ndarë po qarkullon me shpejtësi në Twitter dhe Google. Thashethemet janë përhapur nga influenceri i modës, Louis Pisano.

“Rihanna dhe Rocky A$AP janë ndarë. Rihanna u nda me të pasi e kapi duke e tradhtuar me stilisten e këpucëve Amina Muaddi. Amina ka dizajnuar këpucët e Fenty dhe Rihanna shpesh shihet me këpucë të personalizuara nga marka e saj”, ka shkruar ai në Twitter.

Por përveç pretendimeve të bëra nga kjo llogari në Twitter, nuk ka asnjë provë tjetër që të tregojë se çifti është ndarë, pasi dyshja vazhdojnë ende të ndiqen në rrjetet sociale.

Klan News