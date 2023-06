Thumanë – Kashar, kryhen 40% e punimeve

15:42 09/06/2023

Balluku: Rrugë paralele për ata që s’duan të paguajnë

Punimet në aksin Thumanë-Kashar kanë ecur pothuajse në 40 përqind të 21 kilometrave që është gjurma e këtij segmenti.

Ministrja e linjës, Belinda Balluku dhe drejtori i ARRSH-së në inspektimin që Kryeministri u bëri punimeve, shpjegojnë se po punohet njëkohësisht dhe për rrugën paralele që do të zgjedhin përdoruesit e rrugës që nuk duan të paguajnë, pasi aksi kryesor ku shpejtësia do të lejohet deri në 140 km/h do të jetë me pagesë.

“Siç e kemi thënë që në fillim, ne ndërtojmë rrugë paralele për t’i dhënë mundësi qytetarëve që të zgjedhin autostradën e shpejtësisë ku shpejtësia arrin deri në 140 kilometra në orë, por që sigurisht është me pagesë ose rrugët paralele që do të jenë të kategorisë të superstradave që do të jenë pa pagesë. Pra, gjithë Korridori Blu shoqërohet nga rrugët paralele për t’i dhënë alternativë zgjedhjeje qytetarëve”.

Thumanë-Kashar është pjesë e Korridorit Blu, ku bëjnë pjesë dhe dy akset e tjera, Milot-Thumanë dhe Kashar-Lekaj.

Për këtë të fundit që do të jetë rrugë krejtësisht e re, ministrja Balluku paralajmëron vështirësi për shkak të gjeologjisë së tokës.

“Brenda këtij muaji firmoset aksi Milot-Thumanë dhe më pas shkojmë te aksi më i komplikuar që është ai i Kashar – Lekaj”.

Projekti i Thumanë – Kasharit do të ketë 11 ura, 12 nënkalime dhe edhe 2 pjesë të lidhjes së nënkalimeve me disnivel, një prej të cilave në Rinas.

Afati i paracaktuar dhe i rikonfirmuar dhe nga ministrja për përfundimin e punimeve është Qershori i 2024.

