Thyen rregullat? Andi shfaq pëlqimin për 5 konkurrente: Mora miratimin e zemrës

16:51 05/01/2022

Gjatë spektaklit të së hënës në takimin e përbashkët të 4 konkurrentëve Algerti ka pyetur Andin nëse ai ka interes edhe për vajzat e tjera, përveç fronisteve.

“A je i interesar për gocat e tjera përveç fronisteve?“

Në dhomën e kuqe gjatë “Talk” Algerti ka zbuluar se ai ka dalluar pëlqimin e Andit. Ndërsa Andi ka zbuluar emrat e vajzave për të cilat ka një pëlqim.

Algerti: Ndoshta edhe mund të ketë humbur pëlqimi që ka pas. Kur ishim në xhirime e kam parë para 2-3 javësh. Ka shumë afrimitet edhe pas xhirimeve.

Andi: Është Kristina, Klaudia, Kleona. Me Klaudian pak më tepër se rrimë tek hoteli bashkë me Sellmën dhe Xhenin hamë bashkë, në mensë, në lokal kur mblidhemi. Edhe me Kristinën kemi pasur afrimitet.

Kjo nuk është e lejuar sipas rregullores së programit ku takimet bëhen vetëm mes fronistëve dhe konkurrentëve, por Andi është shprehur se atë e ka lejuar zemra që të takohet në grup me vajzat duke mos patur asgjë më tepër.

Andi: Do rri të pres unë trëndafilin për 1 vit? Nuk jam nga ata tipa. Nuk ka asgjë të keqe të dal unë. Ti dole me Kristin nga produksioni, unë mora miratimin e zemrës, kam qejf, kam pëlqim. /tvklan.al