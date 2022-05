Tifozët e Romës dhe Feyenoord mbushin Tiranën

19:50 24/05/2022

149 fluturime në dy ditë në Rinas, 40 prej tyre me Charter

Vetëm disa orë nga mbajtja e finales së Conference League, atmosfera në Tiranë është ndezur. Pedonalja, vendi ku qëndrojnë tifozët e Feyenoord, gëlon nga atmosfera.

“Kam ardhur për finalen e ndeshjes Roma-Feyenoord dhe mendoj që ne do të shpallemi kampion”.

“Është hera e dytë që vij në Shqipëri, këtë herë për Feyenoord. Uroj të fitojmë”.

Tifozët e Romës, të cilët kanë si vendqëndrim amfiteatrin, sot po shijojnë rrugët e kryeqytetit dhe lokalet e kryeqytetit. Ardhja e tifozëve nisi që orët e paradites së të martës, ku dhjetëra avionë u ulën në Rinas.

“Aeroporti Nënë Tereza është kthyer në portën kryesore hyrëse për tifozët e Romës dhe Feynord, të cilët vijnë në kryeqytetin shqiptar për të ndjekur finalen e Conference League që do të mbahet në 25 Maj”.

“Ne jemi nga Kuvajti. Është hera e parë që vijmë në Tiranë dhe jemi të emocionuar për Romën…”

“Ne jemi shumë të emocionuar dhe ne jemi këtu për të fituar Kupën”.

“Unë vij nga Napoli dhe bëj gjithmonë tifo për Romën. Nesër do ta çojmë kupën në shtëpi”.

“Nga Holanda, vijmë për herë të parë. Mendoj se Fejnord do të jetë fituesi”.

149 fluturime janë planifikuar në 2 ditë, në 24 dhe 25 Maj, prej të cilave 40 janë vetëm çartera të dedikuar për tifozët e dy skuadrave…

“Sot Aeroportit të Tiranës i kërkohet të ofrojë 2 herë e gjysmë kapacitet se kushtet normale. Që do të thotë nëse në kushte normale mund të vendosim në stende 17 avionë, nesër na kërkohet të kemi 42 avionë. Presim të kemi operime normale për avionët e skeduluar, ndërkohë që kemi krijuar një ekip tjetër që do merret vetëm me fluturimet çarter”.

Kthimet do të vijojnë pas mesnatës në përfundim të ndeshjes, për të vijuar përgjatë gjithë datës 26 Maj.

