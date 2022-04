Tirana barazon me Kukësin

21:00 02/04/2022

Sfida më interesante e javës mbyllet pa gola

Tirana barazoi pa gola me Kukësin në përballjen më interesante të javës së 27 e luajtur të shtunën në Rrogozhinë. Rastet edhe pse jo të shumta nuk munguan, po asnjë nga skuadrat nuk arriti të realizonte. Gjithsesi Tirana nuk rrezikon kreun, pasi është 14 pikë nga Laçi i vendit të dytë që do të luajë të hënën me Partizanin. Egnatia fitoi me rezultatin 2 – 0 përballjen e mbijetesës me Dinamon.

Në takimin e zhvilluar në Elbasan golat u shënuan në fundin e secilës pjesë. Ilir Ademi realizoi me kokë në të 44’, duke fituar duelin ajror me mbrojtësit dinamovitë. Në të 90’ braziliani Pedro Augusto shfrytëzoi daljen e gabuar të portierit Romeo Harizaj për të dyfishuar rezultatin. Me këtë fitore Egnatia ngjitet në vendin e shtatë, ndërsa Dinamo mbetet e parafundit.

