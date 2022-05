Tirana barazon me Teutën

20:30 04/05/2022

Shtyhet sërish sigurimi i titullit

Shtyhet sërish festa e Tiranës për titullin kampion, pasi bardheblutë barazuan 1 – 1 me Teutën në sfidën e luajtur të mërkurën në kryeqytet.

Vendasit shënuan të parët me Limajn në fundin e pjesës së parë. Plaku i cili hyri si zëvendësues në fushë për durrsakët e barazoi në të 74’ takimin. Tirana, kur kanë mbetur edhe 4 ndeshje deri në fund, ka 10 pikë më shumë se Laçi i vendit të dytë.

Skuadra kurbinase fitoi me rezultatin 2 – 0 ndeshjen në fushën e Egnatias. Guindo realizoi golat e sfidës, duke marrë kreun e shënuesve në kuotën 16. Skënderbeu ndali Kastriotin që e mundi me rezultatin 2 – 0, duke e mbajtur ende matematikisht në Superiore. Java e 32 do të mbyllet të enjten me sfidën Dinamo – Vllaznia.

Tv Klan