Tirana bëhet gati për bienalen e Grafikës

18:46 19/10/2022

46 vende pjesëmarrëse sjellin mbi 470 vepra

Tirana do të presë mbi 470 grafistë nga e gjithë bota, sepse më 25 Tetor do të nisë për herë të parë Bienalja më e madhe kushtuar Grafikës.

Në Galerinë e Tiranës, po punohet për të vendosur punët që kanë mbërritur nga 46 vende të botës. Aty pasqyrohet gjithçka, që nga natyra, nudizmi, por edhe abstraksioni.

“Ne i sugjeruam artistëve “Jeto Kohën” dhe në këto kohë të vështira erdhën këto grafika të cilat shprehin një numër të madh të koncepteve dhe zgjidhjeve grafike. Janë një shkollë shumë e mirë për grafikën shqiptare.”

Një hapësirë në këtë Bienale do të zënë edhe punimet e artistëve të rinj.

“Sigurisht ne nuk lëmë pa afruar edhe grafistët e rinj. Janë 75 artistë shqiptarë që marrin pjesë. Gjatë kohës që do jetë e hapur ne do të kemi edhe takime me studentë”.

Bienalja e Grafikës, do të kthehet në traditë, duke u realizuar një herë në dy vite në Shqipëri, ndërsa këtë vit do të ketë tre fitues për punët më të mira të paraqitura.

