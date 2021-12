Tirana ‘blindon’ vendin e parë

12:03 20/12/2021

Derbi me Partizanin vjen në momentin e duhur për bardheblutë

Tirana nuk i ka lënë vend befasive, teksa ka regjistruar fitoren e 9-të në 14 javët e para të Superligës, duke konsoliduar vendin e parë. Bardheblutë mposhtën 2-1 Teutën në një sfidë me tepër emocione për ta dërguar në +3 pikë distancën me Kukësin ndjekës. Golat e Totre dhe Seferi i dhanë pikët e plota ekipit të drejtuar nga Orges Shehi që shkon e qetë në duelin e fundit të këtij viti kalendarik, në derbin e kryeqytetit me Partizanin. Tirana niset e avantazhuar në këtë përballje, pasi ndaj të kuqve luan për dy rezultate për tu shpallur kampione dimri.



Nga ana tjetër, Partizani vjen pas dushit të ftohtë në Shkodër kundër Kukësit, ku u mposht me përmbysje me shifrat 2-1. Verilindorët kanë një tjetër test të vështirë përpara pushimeve të fundvitit, teksa do të udhëtojnë sërish drejt ‘Loro Boriçit’ këtë herë për të sfiduar Vllazninë. Një 90 minutësh që do të vlejë shumë për skuadrat, të cilat janë në garë për vendin e dytë në kampionat. Në garë për titull duket edhe Laçi. Kurbinasit e trajnerit Mirel Josa numërojnë 6 pikë më pak se Tirana dhe këtë javë do kenë një rival të lehtë të paktën në letër, pasi do sfidojnë Kastriotin e vendit të fundit.



Rikthimi i Edi Martinit në stol nuk i ka mjaftuar Teutës për të gjetur ritmin në kampionat. Kampionët u mposhtën nga Tirana dhe do kërkojnë kthesën në sfidën e radhës atë ndaj Egnatias në shtëpi. Përballje me tepër interes edhe ajo mes Dinamos dhe Skënderbeut, dy ekipe që ndodhen në vendet 7 dhe 8 me pikë të barabarta. Java e 15-të e Superligës do të luhet këtë mesjavë.

