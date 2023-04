Tirana dhe Bergamo forcojnë bashkëpunimin

Shpërndaje







15:52 04/04/2023

Diskutimet gjatë takimit të Veliajt me homologun Gori

Tirana dhe Bergamo do të forcojnë më tej bashkëpunimin për aktivitetet e ndryshme sportive dhe kulturore. Këto u diskutuan gjatë takimit të Kryebashkiakut Erion Veliaj me homologun e tij të Bergamos.

“Këtë vit Tirana është Qyteti Europian i Sportit 2023, kurse Bergamo është Kryeqyteti i Italisë për Kulturën, prandaj shoh një mundësi të jashtëzakonshme që, gjatë Javës së Kulturës Italiane në Tiranë, në qershor, të kemi mundësinë të shtojmë kalendarin e aktiviteteve dhe të shijojmë maksimalisht këtë urë të jashtëzakonshme bashkëpunimi që kemi me Italinë.”

Kryetari i Bashkisë së Bergamos, Giorgio Gori vlerësoi zhvillimin që ka pësuar Tirana.

“Jam i lumtur që ndodhem në Tiranë! Kjo është hera e parë për mua, por nuk do të jetë e fundit. Më duhet të them se takimi me kryebashkiakun e Tiranës është një portë që hapet drejt qytetit, drejt vendit, historisë dhe drejt së ardhmes. I drejtuam ftesën tonë Veliajt dhe bashkëpunëtorëve të tij, për të vizituar Bergamon.”

Në shenjë mirënjohje për bashkëpunimin mes dy qyteteve, Veliaj i dhuroi simbolin e Kullës së Sahatit Gorit.

Klan News