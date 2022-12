Tirana dhe Vllaznia përballen në “Air Albania” të mërkurën, Shehi dhe Josa analizojnë sfidën

Shpërndaje







19:00 06/12/2022

Tirana dhe Vllaznia janë gati për finalen e Superkupës së Shqipërisë, që do të luhet në stadiumin “Air Albania” në orën 19 të së mërkurës.

Trajneri i bardhebluve Orges Shehi tha se për këtë përballje nuk do të jetë i gatshëm mbrojtësi Kristjan Toshevski.

Ai e bëri të qartë se në këtë sfidë nuk ka favoritë.

“Superkupa luhet mes dy skuadrave që njëra ka fituar titullin dhe njëra Kupën. Është një ndeshje me një takim ku përballë janë dy ekipe që gjithmonë ndërtohen të jenë në majë që në përbërjen e tyre kanë lojtarë me kualitet, këtë e tregon dhe kampionati që jemi në vendet e para. Duke marrë parasysh që është vetëm një ndeshje, nuk mendoj se ka favorit”, është shprehur Orges Shehi.

Kures trajneri i kuqeblive Mirel Josa tha se ndaj kryeqytetasve do të mungojnë dy qendërmbrojtësit, ndërsa Liridon Latifi është stërvitur normalisht, kur pjesa tjetër e ekipit ka qenë pushim.

“Vllaznia gjithmonë kur ka luajtur ndeshjet finale është përgatitur për t’i fituar ato. Do të bëjmë maksimumin si skuadër po ashtu edhe si individ për ta marrë këtë trofe. Nuk e di çfarë gjendje është Tirana, ndeshjen e fundit e kemi zhvilluar me ta në kryeqytet. Tirana është Tiranë dhe nuk futet në fushë për të humbur, por për të fituar. Edhe Vllaznia gjithashtu, gjithë opinioni sportiv shkodran do që të marrë një trofe më tepër. Ne do ta shohim ndeshjen me qetësi, jo një qetësi që të na vërë në gjumë për zhvillimin e një sfide. Duhet të rrisim çdo komponent, e cila përbën një skuadër futbolli”, ka thënë Mirel Josa.

Tekniku theksoi se kjo përballje do t’i shërbejë vazhdimësisë, për të dyja ekipet.

Klan News