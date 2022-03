Tirana – Dinamo në javën e 26

17:40 18/03/2022

Skuadrat me objektiva të kundërt në derbi

Java e 26 e kampionatit sjell derbin Tirana – Dinamo. Skuadrat kanë objektiva krejt të kundërt, bardheblutë për të mbajtur të pandryshuar distancën prej 10 pikësh me vendin e dytë ndërsa Dinamo për të shpëtuar nga rënia nga kategoria. Blutë kanë ndryshuar sërish stafin teknik dhe kjo përbën një lloj shqetësimi për Orges Shehin.

Orges Shehi: Sigurisht që ndryshimi i trajnerëve të konfuzon pak, sepse kur ke një trajner që ka kohë që ka punuar aty ke një panoramë më të qartë. Ndryshimi i trajnerit ndikon mirë në motivimin e lojtarëve, por na ngelet ne pastaj për të parë se çfarë bën kundërshtari dhe të marrim masat. Duhet të jemi të vëmendshëm dhe të qetë për të marrë masat.

Shumë pak kohë për të përgatitur skuadrën por Vanoli duket besimplotë për të bërë një ndeshje të mirë me Tiranën

Rodolfo Vanoli: Në tre ditë nuk është se mund të ndryshojmë gjithë botën. Me pak riparime taktike dhe teknike si dhe më shumë besim tek futbollistët duhet të ndryshojmë trendin negativ që pësojmë shumë gola. Tiranën e kemi analizuar në detaje. Janë të fortë por nuk do të jemi inferiorë ndaj tyre dhe do të shkojmë për rezultat.

Partizani do të përballet me Kastriotin në stadiumin e Kamzës. Krutanët e njohin më mirë terrenin, por Dritan Mehmeti nuk fshihet pas alibive

Dritan Mehmeti: Një skuadër teknike që organizon manovër sulmuese kërkon cilësinë e fushës. Të dyja skuadrat nisen me të njëjtën situatë. Gjatë gjithë kohës jam munduar me një skuadër që ta përgatis në aspektin psikologjik, për të mos nxjerrë justifikime. Në momentin që një skuadër justifikon situatat, nuk ka mentalitet fitues.

Në ndeshjet e tjera të javës Egnania pret Vllazninë, Laçi Teutën ndërsa Kukësi do të luajë në transfertë ndaj Skënderbeut.

